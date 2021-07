Assassin’s Creed Valhalla: in arrivo lo scaling del livello dei nemici (Di sabato 24 luglio 2021) Continua il supporto da parte di Ubisoft nei confronti dell’ultimo capitolo della serie di Assassin’s Creed: verrà introdotto tra qualche giorno in Valhalla infatti lo scaling del livello dei nemici, così da permettere ai giocatori di personalizzare ulteriormente la propria esperienza Come tutti già ben sappiamo, la serie di Assassin’s Creed ha subito un’importante cambio di rotta con l’uscita di Origins, introducendo l’elemento GDR e quindi stravolgendo per certi versi la formula di gioco. Nonostante questo modello che è stato finora mantenuto negli ... Leggi su tuttotek (Di sabato 24 luglio 2021) Continua il supporto da parte di Ubisoft nei confronti dell’ultimo capitolo della serie di: verrà introdotto tra qualche giorno ininfatti lodeldei, così da permettere ai giocatori di personalizzare ulteriormente la propria esperienza Come tutti già ben sappiamo, la serie diha subito un’importante cambio di rotta con l’uscita di Origins, introducendo l’elemento GDR e quindi stravolgendo per certi versi la formula di gioco. Nonostante questo modello che è stato finora mantenuto negli ...

Advertising

tuttoteKit : Assassin's Creed Valhalla: in arrivo lo scaling del livello dei nemici #AssassinsCreedValhalla #GoogleStadia #PC… - IGNitalia : Ubisoft ha annunciato che il prossimo aggiornamento di Assassin's Creed Valhalla, in arrivo tra pochi giorni, intro… - tightr0pe : Comunque mi fanno morire i maschi cis etero che si triggerano perché è Kassandra l'assassino canon di Assassin's Cr… - PhilipDean88 : RT @AssassinsITA: Benvenuti... ai giochi olimpici di Assassin's Creed! Per quale atleta tifi? ?? - ryitaros : RT @AssassinsITA: Benvenuti... ai giochi olimpici di Assassin's Creed! Per quale atleta tifi? ?? -