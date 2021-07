Alessandra Mastronardi, l'addio alla cugina morta a soli 32 anni: "Come farò senza di te?" (Di sabato 24 luglio 2021) “senza di te Come faremo?”. Così l’attrice Alessandra Mastronardi su Instagram ricorda la cugina Valentina De Icco, morta negli scorsi giorni a soli 32 anni a causa della sclerodermia, malattia con cui conviveva fin dall’adolescenza. Mastronardi scrive: “Tu ora sei libera, tu ora puoi correre felice senza sentire la fatica, tu ora puoi sorridere senza sentirti in imbarazzo, tu ora puoi viaggiare oltre i confini, tu ora puoi tutto! E noi? Che dovremmo fare noi? Che restiamo qui, abbandonati, con questo ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021) “di tefaremo?”. Così l’attricesu Instagram ricorda laValentina De Icco,negli scorsi giorni a32a causa della sclerodermia, malattia con cui conviveva fin dall’adolescenza.scrive: “Tu ora sei libera, tu ora puoi correre felicesentire la fatica, tu ora puoi sorrideresentirti in imbarazzo, tu ora puoi viaggiare oltre i confini, tu ora puoi tutto! E noi? Che dovremmo fare noi? Che restiamo qui, abbandonati, con questo ...

