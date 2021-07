Vaccini, dopo Pfizer l’Ema concede il via libera anche a Moderna per la fascia 12-17 anni (Di venerdì 23 luglio 2021) anche Moderna si aggiunge ai Vaccini da poter somministrare a tutti i giovani dai 12 ai 17 anni. Il via libera arriva dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema che ha raccomandato di «concedere un’estensione dell’indicazione per il vaccino Covid-19 Spikevax (precedentemente Covid-19 Vaccine Moderna) per includerne l’uso nei bambini di età compresa tra 12 e 17 anni». La nota dell’agenzia europea del farmaco precisa che l’uso del vaccino Spikevax sarà lo stesso che attualmente viene somministrato alle persone di età pari ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 luglio 2021)si aggiunge aida poter somministrare a tutti i giovani dai 12 ai 17. Il viaarriva dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) delche ha raccomandato di «re un’estensione dell’indicazione per il vaccino Covid-19 Spikevax (precedentemente Covid-19 Vaccine) per includerne l’uso nei bambini di età compresa tra 12 e 17». La nota dell’agenzia europea del farmaco precisa che l’uso del vaccino Spikevax sarà lo stesso che attualmente viene somministrato alle persone di età pari ...

