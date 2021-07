Vaccini | Cirielli FdI | De Luca ci attacca? E’ in difficoltà

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 23 luglio 2021) “Deinvece di criticare Fratelli d’Italia dovrebbe chiedere scusa ai campani per i suoi disastri nella gestione dell’emergenza Covid-19. Non c’e’ niente da fare: quando e’ in difficolta’, il governatore della Campania deve per forza trovare un nemico dare ed oggi tocca a noi”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di FdI Edmondo: “Sono sotto gli occhi di tutti, pero’, gli enormi ritardi sul tracciamento per i contagiati; per la somministrazione dei; l’assenza di adeguati servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili; per il monitoraggio e controllo delle Rsa e ...