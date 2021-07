Udinese, Marino: "Spalletti farà bene al Napoli. De Laurentiis mi rimproverò per lo scambio con Maggio" (Di venerdì 23 luglio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Pierpaolo Marino, dirigente dell'Udinese. Queste le sue parole: "Capacità stadi al 75% o campionato che non inizia? Non credo che succederà, sarebbe gravissimo per l'intero meccanismo. Indubbiamente tale capienza sarebbe meglio di cominciare con un numero ridotto. Oggi dobbiamo navigare a vista: se andando avanti si dovessero avere dei peggioramenti, credo che cadrebbe ogni discorso. La posizione della Vezzali è molto intelligente ma a quel punto al 50%, al 75% o al 100% cosa cambia? In realtà gli assembramenti ci sono lo stesso. Se i contagi non dovessero ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 luglio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Pierpaolo, dirigente dell'. Queste le sue parole: "Capacità stadi al 75% o campionato che non inizia? Non credo che succederà, sarebbe gravissimo per l'intero meccanismo. Indubbiamente tale capienza sarebbe meglio di cominciare con un numero ridotto. Oggi dobbiamo navigare a vista: se andando avanti si dovessero avere dei peggioramenti, credo che cadrebbe ogni discorso. La posizione della Vezzali è molto intelligente ma a quel punto al 50%, al 75% o al 100% cosa cambia? In realtà gli assembramenti ci sono lo stesso. Se i contagi non dovessero ...

Advertising

gilnar76 : Udinese, Marino: 'Spalletti farà bene al #Napoli. De Laurentiis mi rimproverò per lo scambio con Maggio'… - Spazio_Napoli : Udinese, Marino: 'Spalletti farà bene al Napoli. De Laurentiis mi rimproverò per lo scambio con Maggio' - infoitsport : Udinese, Marino e gli stadi: “Perché non il 100% in zona bianca?” - CalcioPillole : Il tema sulla riapertura degli stadi è stato trattato anche dal direttore tecnico dell'#Udinese. - cn1926it : Marino: “#Spalletti farà bene sin da subito con il #Napoli” -