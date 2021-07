Traffico Roma del 23-07-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 luglio 2021) Luceverdee ritrovati in redazione Sonia cerquetani intenso ilsul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna tra Bufalotta lo svincolo A24 e poi lungo la carreggiata esterna tra la via del Mare la diramazioneSud a file per incidente invece sulla via Flaminia altezza raccordo anulare file sulla Pontina in uscita datra la Cristoforo Colombo e Castel di Decima a tratti sulla A1Napoli tra lo svincolo A24 e Colleferro verso Napoli si corre stasera il rally diCapitale alle 19 da Castel Sant’Angelo Le auto sfileranno poi per le strade del ...