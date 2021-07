Oltre 46 mln nel 2020 per la sicurezza di 11 dirigenti in USA: la metà per ZuckerbergHDblog.it (Di venerdì 23 luglio 2021) La spesa di Facebook per la tutela del CEO nel 2020 è stata nettamente più elevata di quella delle maggiori tech companiesRead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 23 luglio 2021) La spesa di Facebook per la tutela del CEO nelè stata nettamente più elevata di quella delle maggiori tech companiesRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Oltre 46 mln nel 2020 per la sicurezza di 11 dirigenti in USA: la metà per Zuckerberg - GruppoHera : RT @regioneFVGit: Mobilità sostenibile: #RegioneFVG utilizzerà tre auto elettriche di ultima generazione consegnate da #EstEnergy @GruppoHe… - regioneFVGit : 'Con 162 mln #RegioneFVG sostiene i Comuni nella realizzazione di importanti opere pubbliche: di queste risorse, ol… - regioneFVGit : Mobilità sostenibile: #RegioneFVG utilizzerà tre auto elettriche di ultima generazione consegnate da #EstEnergy… - lauranaka : 11/ Carige prevede che 'in ultimo trimestre esercizio 2022, nel caso in cui regime flessibilità coefficienti patrim… -