Olimpiadi al via, la carica dei salernitani (Di venerdì 23 luglio 2021) SALERNO – Il sogno di una vita. Tanti sforzi, tanti allenamenti per arrivare fin qui: alle Olimpiadi. Tra paura, contagi, stadi vuoti e atmosfera però sempre a effetto, iniziano i Giochi Olimpiaci di Tokyo. Dopo il rinvio dello scorso anno, si parte e per tutti gli atleti al via è il sogno di una vita che si corona. Non mancherà nella spedizione azzurra una rappresentanza salernitana. Sono tre gli atleti in gara, uno convocato come riserva, tre collegati inevitabilmente a Salerno e infine due tecnici. La nostra portabandiera virtuale non può non essere Rossella Gregorio che parteciperà alla gara di sciabola, sia individuale sia a squadre dove cinque anni fa, ai Giochi di ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 23 luglio 2021) SALERNO – Il sogno di una vita. Tanti sforzi, tanti allenamenti per arrivare fin qui: alle. Tra paura, contagi, stadi vuoti e atmosfera però sempre a effetto, iniziano i Giochi Olimpiaci di Tokyo. Dopo il rinvio dello scorso anno, si parte e per tutti gli atleti al via è il sogno di una vita che si corona. Non mancherà nella spedizione azzurra una rappresentanza salernitana. Sono tre gli atleti in gara, uno convocato come riserva, tre collegati inevitabilmente a Salerno e infine due tecnici. La nostra portabandiera virtuale non può non essere Rossella Gregorio che parteciperà alla gara di sciabola, sia individuale sia a squadre dove cinque anni fa, ai Giochi di ...

