Mascherine generiche “spacciate” per chirurgiche e destinate alla Protezione Civile | maxi sequestro da 6 milioni di euro all’azienda

Advertising

GDF : #GDF #Roma sequestra oltre 5,8 milioni di euro alla società che aveva fornito alla #ProtezioneCivile 6,6 milioni di… - CorriereCitta : Mascherine generiche “spacciate” per chirurgiche e destinate alla Protezione Civile: maxi sequestro da 6 milioni di… - MaristinaG : RT @insidertrend1: SICUREZZA, emergenza coronavirus. Frode nelle pubbliche forniture: fornite alla Protezione civile mascherine protettive… - aldolicata : Roma. GdF: mascherine generiche al posto di quelle chirurgiche alla protezione civile, sequestrati 5,8 milioni di e… - insidertrend1 : SICUREZZA, emergenza coronavirus. Frode nelle pubbliche forniture: fornite alla Protezione civile mascherine protet… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine generiche

... classificabili, invece, come "", molto simili alle prime ma non idonee per uso sanitario, che sono poi state distribuite ai vari Dipartimenti Regionali di Protezione Civile. ...... per far posto al modello di scuola contenitore di tutto e di più, quello dell'"infarinatura" appunto e delle"competenze di cittadinanza". SCUOLA, CTS: DISTANZIAMENTO,E VACCINI/...Mascherine classificabili come generiche vendute al posto delle mascherine chirurgiche ai volontari di Protezione Civile della Regione Lazio. È quanto è emerso da una indagine della Guardia di Finanza ...Negli Usa casi triplicati, in Giappone preoccupazione per le Olimpiadi. In Spagna pressione sugli ospedali, mentre i contagi spaventano in Uk e Francia ...