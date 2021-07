Lutto per l’attrice dei Cesaroni: “È un vuoto devastante” (Di venerdì 23 luglio 2021) Gravissimo Lutto per Alessandra Mastronardi. E’ venuta a mancare la cugina a soli 32 anni. Il ricordo dell’attrice è straziante. Lutto (AdobeStock)Bruttissima perdita per la famiglia di Alessandra Mastronardi. l’attrice ha perso la cugina di 32 anni, Valentina De Icco. La notizia è stata data dalla stampa locale e si è diffusa molto rapidamente. La giovane donna soffriva dall’adolescenza di sclerodermia, proprio questa è stata la causa del decesso. E’ una patologia cronica a eziologia sconosciuta in cui la contemporanea presenza di anomalie del sistema immunitario e d i alterazioni del distretto ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 luglio 2021) Gravissimoper Alessandra Mastronardi. E’ venuta a mancare la cugina a soli 32 anni. Il ricordo delè straziante.(AdobeStock)Bruttissima perdita per la famiglia di Alessandra Mastronardi.ha perso la cugina di 32 anni, Valentina De Icco. La notizia è stata data dalla stampa locale e si è diffusa molto rapidamente. La giovane donna soffriva dall’adolescenza di sclerodermia, proprio questa è stata la causa del decesso. E’ una patologia cronica a eziologia sconosciuta in cui la contemporanea presenza di anomalie del sistema immunitario e d i alterazioni del distretto ...

