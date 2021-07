Lutto per Costacurta, la madre muore in un incidente stradale (Di venerdì 23 luglio 2021) Grave Lutto per Alessandro «Billy» Costacurta. L'ex difensore del Milan e della Nazionale perde la madre in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di venerdì 23 luglio. La donna, si ipotizza per un malore, avrebbe perso il controllo dell'auto di cui era alla guida e avrebbe finito la propria corsa contro la cancellata di un'azienda a Cavaria con Premezzo, in provincia di Varese. A darne notizia è la Gazzetta dello Sport. Morte madre Costacurta, impatto fatale nella mattinata del 23 luglio Il tragico evento si sarebbe verificato in mattinata, tra le 9 e le 10. ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 23 luglio 2021) Graveper Alessandro «Billy». L'ex difensore del Milan e della Nazionale perde lain unavvenuto nella mattinata di venerdì 23 luglio. La donna, si ipotizza per un malore, avrebbe perso il controllo dell'auto di cui era alla guida e avrebbe finito la propria corsa contro la cancellata di un'azienda a Cavaria con Premezzo, in provincia di Varese. A darne notizia è la Gazzetta dello Sport. Morte, impatto fatale nella mattinata del 23 luglio Il tragico evento si sarebbe verificato in mattinata, tra le 9 e le 10. ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Lutto per Alessandro Costacurta: incidente in auto, morta la madre dell'ex difensore - matteosalvinimi : Una notizia che ci riempie di tristezza. Oggi il cinema italiano è in lutto per la scomparsa improvvisa, a soli 44… - sportli26181512 : Lutto per Costacurta: morta la mamma in incidente stradale: La madre dell'ex campione di calcio aveva 87 anni. Ha p… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Lutto a Capri per la morte dell'autista del minibus uscito di strada e precipitato su una spiaggia. Oltre venti i feriti. Si in… - occhio_notizie : Grave lutto per Alessandro #Costacurta. Morta in un tragico incidente stradale la madre dell'ex campione -