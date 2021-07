Intel Beast Canyon | un potente gaming computer in un piccolo case

(Di venerdì 23 luglio 2021)ha lanciato ufficialmente i suoi nuovi kit NUC, su cui ora è possibile installare anche le migliori schede video. Tuttavia, rispetto dei precedenti NUC, le dimensioni del dispositivo sono aumentate in maniera consistente, tanto da considerarlo più come un sistema SFF (Small Form Factor)., che va a prendere il posto di Ghost, misura 357x189x120 mm. È essenzialmente unda 8 litri, ben più grande dei precedenti modelli da 5 litri. Lo spazio extra consente adi poter ospitare schede ...

... però, non si potranno avere i collegamenti audio sul pannello frontale se si monta una CPU...i prezzi vanno da 1.189 euro a 1.359 euro per le versioni base dei due NUC 11 Extreme chiamati "...ha lanciatoCanyon con tre diverse opzioni di processori, che risiedono all'interno del NUC 11 Extreme Compute Element (Driver Bay). Il NUC è disponibile con Core i9 - 11900KB , Core i7 - ...Vorreste un computer potente, magari anche adatto al gaming, ma che non occupi troppo spazio? Intel ha presentato il suo nuovo NUC Beast Canyon.Intel ha finalmente lanciato il suo nuovo NUC Beast Canyon, nel quale è possibile installare una scheda grafica dedicata.