Grave lutto per Alessandro Costacurta Una perdita tremenda per un incidente stradale

Gli agenti della polizia locale stanno ricostruendo la dinamica di un incidente avvenuta nella mattinata di venerdì 23 luglio a Premezzo (Varese) via Padre Reginaldo Giuliani. Una donna è morta: sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre a mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Varese e a una pattuglia dei carabinieri. Al loro arrivo, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, 87anni. La vittima dell'incidente si chiama Margherita Beccegato ed è la mamma dell'ex calciatore del Milan e della Nazionale, ora opinionista tv per Sky Sport, Alessandro Costacurta.

