Gabriele Parpiglia denuncia i no vax (Di venerdì 23 luglio 2021) Ieri sera, Piazza Castello a Torino è stata teatro di un'intensa protesta. Il No Paura Day è stato lanciato su internet due giorni fa. Ciò contro cui si oppongono i manifestanti, è l'obbligo vaccinale e il discusso Green Pass. Il giornalista Gabriele Pariglia, indignato dall'accaduto, ha detto la sua contro i manifestanti. Gabriele Parpiglia, giornalista professionista e autore televisivo, nonché scrittore e anche conduttore, ha scelto di condividere Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Gabriele Parpiglia Elena Santarelli, accorato appello: 'Lo dico per esperienza!', le sue parole Poco fa Gabriele Parpiglia ha pubblicato direttamente sul suo profilo personale Instagram l' accorato appello di Elena Santarelli , che sa bene quanto sia importante vaccinarsi per via dell'...

Gf Vip 6, Sonia Bruganelli: 'Ecco cosa Bonolis mi ha detto di non fare' ... le polemiche sul jet privato Di recente Sonia Bruganelli è finita per l'ennesima volta nell'occhio del ciclone per un video a bordo del suo jet privato (in compagnia di Gabriele Parpiglia). Sui ...

Gabriele Parpiglia furioso per il concerto de “Il Pagante” Più Sani Più Belli Gabriele Parpiglia denuncia i no vax Ieri sera, Piazza Castello a Torino è stata teatro di un’intensa protesta. Il No Paura Day è stato lanciato su internet due giorni fa. Ciò contro cui si ...

Elena Santarelli, accorato appello: “Lo dico per esperienza!”, le sue parole Elena Santarelli fa un accorato appello: "Lo dico per esperienza, vaccinatevi!" In questi ultimi giorni si è aperto un incredibile dibattito sui social e ...

