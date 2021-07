FIGC, Nanni: “Obbligo di vaccino difficilmente attuabile in Serie A, ma…” (Di venerdì 23 luglio 2021) Gianni Nanni, membro della Commissione Medica della FIGC, ha fatto il punto della situazione sul campionato di Serie A e sull’emergenza Covid-19. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Ad un mese dall’avvio della Serie A, giudico il quadro epidemiologico abbastanza buono. Gran parte dei componenti dei diversi gruppi squadra sono vaccinati. Ci sono pochi casi di membri non ancora vaccinati. L’auspicio è quello di arrivare alle prime gare ufficiali con percentuali di membri sottoposti a doppia dose maggiori. Rispetto allo scorso anno è già un grande passo in avanti”. Sul caso Spezia e sul modello ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) Gianni, membro della Commissione Medica della, ha fatto il punto della situazione sul campionato diA e sull’emergenza Covid-19. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Ad un mese dall’avvio dellaA, giudico il quadro epidemiologico abbastanza buono. Gran parte dei componenti dei diversi gruppi squadra sono vaccinati. Ci sono pochi casi di membri non ancora vaccinati. L’auspicio è quello di arrivare alle prime gare ufficiali con percentuali di membri sottoposti a doppia dose maggiori. Rispetto allo scorso anno è già un grande passo in avanti”. Sul caso Spezia e sul modello ...

Advertising

ilnapolionline : Comm. Medica FIGC, il prof. Nanni: 'In Serie A non è applicabile l'obbligo di vaccino. Con il green pass si possono… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Il dott. Nanni: 'Col green pass è possibile aprire gli stadi con capienze importanti, in programma modifiche al… - 100x100Napoli : Il prof. #Nanni si sofferma su diversi temi relativi al #GreenPass ed alle vaccinazioni. - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Il dott. Nanni: 'Col green pass è possibile aprire gli stadi con capienze importanti, in programma modifiche al… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIGC - Il dott. Nanni: 'Col green pass è possibile aprire gli stadi con capienze importanti, in programma modifiche al… -