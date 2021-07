Eventi e scadenze del 23 luglio 2021

(Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Lunedì 19/07/Appuntamenti: G20 – Y20 Summit (fino a venerdì 23/07/) Giovedì 22/07/Appuntamenti: Consiglio dell’Unione europea – Riunione informale dei ministri degli Affari europei (fino a venerdì 23/07/) Venerdì 23/07/Appuntamenti: Istat – Permessi di costruire – IV Trimestre 2020 e I TrimestreG20 – Climate and Energy Joint Ministerial Session EU – Riunione ECOFIN per preparare il bilancio annuale dell’UE. Partecipano i ministri nazionali dei bilanci e il Commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancioBorsa: Giappone – Borsa di ...

Lunedì 19/07/2021 Appuntamenti : G20 - Y20 Summit (fino a venerdì 23/07/2021) Giovedì 22/07/2021 Appuntamenti : Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri degli Affari europei