Doctor Strange 2: a settembre le riprese aggiuntive? (Di venerdì 23 luglio 2021) Benedict Wong sembra aver confermato che a settembre si svolgeranno le riprese aggiuntive di Doctor Strange 2, in arrivo nei cinema a marzo 2022. Doctor Strange 2 potrebbe avere delle riprese aggiuntive a settembre, come emerge da un'intervista rilasciata da Benedict Wong. Il progetto con star Benedict Cumberbatch diretto da Sam Raimi arriverà nelle sale di tutto il mondo nel marzo 2022. Parlando della sua esperienza sul set, Benedict Wong ha spiegato a Collider come è stato lavorare con il regista durante le ...

