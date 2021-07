Dead Space Remake si baserà sul capitolo originale ma avrà anche delle aggiunte alla storia

(Di venerdì 23 luglio 2021) Nella giornata di ieri è arrivato l'annuncio deldi. In molti sognavano il ritorno del titolo horror e ora, grazie ad EA Motive, questo sogno è diventato realtà. Al momento non sappiamo una data di uscita per, ma sappiamo che il gioco è stato pensato per le piattaforme next-gen PC, PS5 e Xbox Series X/S. EA Motive, lo studio al lavoro sul titolo, ha condiviso alcune informazioni in seguito al reveal e abbiamo scoperto che ilsi fonderà sull'ma ...

Eravamo al corrente del fatto che EA stesse pianificando un remake della sua serie horror di fantascienzada un po' di tempo, ma durante l'EA Play Live, l'editore ha fatto l'annuncio ufficiale. Sì,si prepara a tornare grazie al lavoro di EA Motive e sarà disponibile su PS5, Xbox ...Da settimane si parla di un ritorno per l'acclamata serie horror sci - fi di, da tempo assente dalle scene. Ora, a quanto pare, finalmente ci siamo. Con un breve teaser, è stato confermato quello che sembrerebbe essere il remake del primo capitolo , previsto su PC, ...Il remake di Dead Space da poco annunciato non avrà schermate di caricamento grazie al focus di EA Motive per le console di nuova generazione. Lo sviluppatore ha confermato anche che non ci saranno mi ...In una recente intervista il senior producer di Dead Space Phil Ducharme ha detto che il gioco recupererà alcuni elementi dei seguiti, non le microtransazioni.. Dead Space è stato chiaramente l'a ...