Advertising

sportli26181512 : De Zerbi: 'Io, manciniano sfegatato. Locatelli e Raspadori? Hanno smentito tutti': De Zerbi: 'Io, manciniano sfegat… - sportface2016 : #calcio #Shakhtar, Roberto #DeZerbi: 'Obiettivo vincere il campionato. #EURO2020? Mi sono emozionato per… - infoitsport : Roberto De Zerbi: “Io sono un manciniano sfegatato, anche da allenatore” - CalcioPillole : Il neo allenatore dello Shakhtar Donetsk ed ex #Sassuolo, #DeZerbi, ha rilasciato una lunga intervista esaltando l'… - gazzettaGranata : De Zerbi: ‘Sono manciniano sfegatato. Locatelli pronto per la Juve. Serie A, Allegri e Inzaghi in pole’ #TorinoFC… -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi manciniano

"Kiev è una città bellissima - racconta Dedalla camera d'hotel in cui è alloggiato - , però il traffico è caotico. Io sono di Brescia, città a misura d'uomo, e a Sassuolo impiegavo dieci ...Sono rimastoanche da allenatore. Sono pochi gli ex numeri 10 diventati allenatori. Io e ... DEALL'ESTERO SCONFITTA PER LA SERIE A? - 'No, non credo che sia una sconfitta per nessuno. ...L'allenatore dello Shakhtar Donetsk ha parlato dei suoi ragazzi protagonisti all'Europeo: "Mi sono emozionato come un genitore" ...L'esordio in Premjer-Liha, il suo ex Sassuolo e i suoi gioielli. Parla a tutto campo Roberto De Zerbi a La Gazzetta dello Sport, il tecnico debutta domani a Kiev e parte raccontando gli obiettivi per ...