CorSport | essere aziendalista fa onore a Spalletti Non usa il populismo per ottenere consenso

Sul Corriere dello Sport, Antonio Giordano scrive di Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli si è presentato subito come un aziendalista. Ritenersi tale non è un insulto, anzi, gli fa onore. "Il primo equivoco di fondo, di chi ascolta non suo, è stato scatenato dalla definizione che Spalletti ha dato di sé: «Sono un aziendalista». E quasi come se fosse un insulto o un'offesa ritenersi tale, intorno al sostantivo si sono allungate ombre. essere «aziendalista» fa invece onore a chi, con il proprio club, condivide – non ciecamente né acriticamente – le ...

Ultime Notizie dalla rete : CorSport essere Secondo strappo nella Lazio di Lotito: Peruzzi lascia, il motivo La scelta di Angelo Peruzzi Certo, il contratto è in essere e lega l'ex portiere alla società dura ... Incomprensioni Peruzzi - Lotito Come anticipato dal Corsport , in un colloquio telefonico con il ...

CorSport - La saga del prolungamento di Insigne non è partita con il piede giusto, ristagna nell'attesa reciproca di un fischio Ultime mercato Napoli - Il primo segnale di disgelo tra il Napoli e Insigne non poteva che essere 'o tiraggir: la Uefa ha annunciato i 10 gol della stagione, i più belli, e ha inserito la rete di Lorenzo contro il Belgio . Attraverso i canali social ufficiali, il Napoli ha postato l'...

Corsport - Guerra di nervi Tutto Juve Barbano (Corsport): "La Juve ha cambiato solo il manico, non sappiamo quale sarà l'esito" Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da Tuttonapoli: “Fino a qualche anno fa avevamo ...

Corsport - Guerra di nervi Carnevali vuole 35 milioni tra il prestito oneroso (8-10 mln) e quella del riscatto, a cui aggiungerne 5 di bonus facili e 5 più complicati. Il Corriere dello Sport scrive che la Juve vuole Locatelli ...

