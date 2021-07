Bologna, Mihajlovic: “Vogliamo stare nei primi sette posti. Siamo a titoli di coda per Arnautovic” (Di venerdì 23 luglio 2021) “Siamo a buon punto, non abbiamo infortuni gravi e i ragazzi hanno assimilato che le cose nuove che stiano facendo. Sono tutti concentrati”. Così Sinisa Mihajlovic, che fa il punto della situazione ad un giorno dalla conclusione del ritiro di Pinzolo. “Stiamo lavorando sui difetti dell’anno scorso, soprattutto in fase offensiva. Dobbiamo cercare di restare costantemente nella parte sinistra della classifica, ancora meglio nei primi sette posti. Stiamo sistemando la rosa, Siamo una squadra che ha concetti precisi, carattere e personalità. I ragazzi mi conoscono da quattro ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) “a buon punto, non abbiamo infortuni gravi e i ragazzi hanno assimilato che le cose nuove che stiano facendo. Sono tutti concentrati”. Così Sinisa, che fa il punto della situazione ad un giorno dalla conclusione del ritiro di Pinzolo. “Stiamo lavorando sui difetti dell’anno scorso, soprattutto in fase offensiva. Dobbiamo cercare di recostantemente nella parte sinistra della classifica, ancora meglio nei. Stiamo sistemando la rosa,una squadra che ha concetti precisi, carattere e personalità. I ragazzi mi conoscono da quattro ...

