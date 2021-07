“Aspetterò con pazienza”. Antonio attende che Alessandra si addormenti e la uccide (Di venerdì 23 luglio 2021) I giudici hanno stabilito che il 47enne Antonio Vena avesse premeditato accuratamente l’omicidio della ex compagna Alessandra Cità. A incastrare l’uomo un messaggio sul telefono. Di uomini che uccidono – o tentano di uccidere – le proprie compagne o ex compagne se ne sente e legge, purtroppo, ogni giorno. Se c’è chi, riesce, fortunatamente a salvarsi – come accaduto recentemente ad una giovane donna a Mantova – c’è chi invece non riesce a sfuggire al proprio aguzzino. E così è stato per Alessandra Cità, 47enne, tranviera dei mezzi pubblici Atm che – ricorda- la Repubblica – è stata uccisa una sera di ... Leggi su formatonews (Di venerdì 23 luglio 2021) I giudici hanno stabilito che il 47enneVena avesse premeditato accuratamente l’omicidio della ex compagnaCità. A incastrare l’uomo un messaggio sul telefono. Di uomini che uccidono – o tentano dire – le proprie compagne o ex compagne se ne sente e legge, purtroppo, ogni giorno. Se c’è chi, riesce, fortunatamente a salvarsi – come accaduto recentemente ad una giovane donna a Mantova – c’è chi invece non riesce a sfuggire al proprio aguzzino. E così è stato perCità, 47enne, tranviera dei mezzi pubblici Atm che – ricorda- la Repubblica – è stata uccisa una sera di ...

