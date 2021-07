80 anni di Mattarella | il presidente di cui avevamo bisogno

(Di venerdì 23 luglio 2021) Ildella Repubblica Sergiocompie oggi 80. Gran parte di questi sono stati dedicati al nostro paese e, visto l’equilibrio con cui ha affrontato alcuni dei momenti più tragici della storia italiana, noi lo ringraziamo per questo. Tra vita privata e vita politica, la biografia delpotrebbe serenamente valere un libro della Storia d’Italia di Indro Montanelli. Magari quello in cui si ripercorrono le tappe fondamentali del Belpaese dalle stragi di mafia fino al Covid. 80di: la sua vita e la sua storia politica Nato Palermo il 23 luglio ...

DavidSassoli : Equilibrio, saggezza, educazione, stile: 80 anni al servizio della democrazia e della libertà. Buon compleanno, Pre… - Avvenire_Nei : Il compleanno il 23 luglio. Le mani del presidente Mattarella. E i suoi 80 anni - repubblica : Mattarella compie 80 anni, tra popolarità al top e l'ipotesi del bis - PCattoretti : RT @ROBZIK: #23luglio Auguri al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella, che oggi festeggia 80 anni. ?????? - de_giovannna : RT @DavidSassoli: Equilibrio, saggezza, educazione, stile: 80 anni al servizio della democrazia e della libertà. Buon compleanno, President… -

Il 23 luglio il Presidente della Repubblica Sergiocompie 80. Un traguardo importante per una delle figure chiave del Paese, che arriva nell'ultimo anno del mandato e che precede di pochi giorni l'inizio del semestre bianco, il 3 ......questo cosa ci dice del Movimento e delle sue diverse anime? Il Movimento non esiste più da. ... Quandofu eletto, gli scrisse che fosse stato per lui, lo avrebbe appoggiato. Vedremo se ...Sergio Mattarella compie 80 anni. Il presidente della Repubblica, infatti, è nato a Palermo il 23 luglio del 1941 ...Nel giorno del suo ottantesimo compleanno ripercorriamo la vita e la carriera politica di un Presidente della Repubblica che ha imparato a farsi amare dagli italiani, tra capelli fuori posto ed esulta ...