Voghera, Salvini: 'Girare con la pistola? È normale. Se è legittima difesa, in molti dovranno chiedere scusa' (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo il caso di Voghera , dove un assessore della Lega, Massimo Adriatici , ha sparato a colpi di pistola un 39enne marocchino fuori da un bar, arriva la difesa di . 'Se lo hanno 1.300.000 italiani, ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo il caso di, dove un assessore della Lega, Massimo Adriatici , ha sparato a colpi diun 39enne marocchino fuori da un bar, arriva ladi . 'Se lo hanno 1.300.000 italiani, ...

lauraboldrini : Su #Voghera bisogna attendere le indagini. Salvini invece ha già assolto #Adriatici perché è del suo partito. Mi… - petergomezblog : Ladri fuori dal carcere e pistole libere, a Voghera il cortocircuito di Salvini? - fattoquotidiano : Voghera, Salvini: “Normale andare in giro con una pistola se si ha il porto d’armi”. E glissa sulla presa di distan… - ronzidante : RT @erretti42: Salvini: legittima difesa accidentale. Oggi le comiche #Voghera - gemini9500 : RT @iltrumpo: Salvini non vuole che si venga inseguiti da qualcuno con una siringa in mano, ma se è con una pistola se ne può parlare. #Vo… -