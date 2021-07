USA, frena crescita leading indicator a giugno (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Si conferma in aumento il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il leading indicator (LEI) si attesta a quota 115,1 punti a giugno in aumento dello 0,7% rispetto al mese precedente. Il dato è inferiore alle attese degli analisti (0,9%) e si confronta con l’1,2% del mese scorso (rivisto da +1,3%). La componente che riguarda la situazione attuale è salita dello 0,4% a 105,5 punti, mentre quella sulle aspettative future è invariata a 105,8 punti. “Il rialzo di giugno del LEI americano è stato ampio e, nonostante i ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Si conferma in aumento il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il(LEI) si attesta a quota 115,1 punti ain aumento dello 0,7% rispetto al mese precedente. Il dato è inferiore alle attese degli analisti (0,9%) e si confronta con l’1,2% del mese scorso (rivisto da +1,3%). La componente che riguarda la situazione attuale è salita dello 0,4% a 105,5 punti, mentre quella sulle aspettative future è invariata a 105,8 punti. “Il rialzo didel LEI americano è stato ampio e, nonostante i ...

Mercati, tra le scelte mirate nell’azionario Usa e l’alto potenziale dell’Europa La ripresa continuerà stabilmente negli Stati Uniti, ma sarà necessario selezionare bene i titoli azionari su cui investire. Lo scenario positivo si rifletterà anche in Europa, dove per svariati motiv ...

