Tutti i numeri della grande piaga del caporalato (Di giovedì 22 luglio 2021) Presente nell'edilizia e nei trasporti, nella logistica e nei servizi di cura, l'intermediazione illegale di manodopera si è radicata con particolare virulenza e pervasività nelle attività agroalimentari caratterizzate da rapporti di lavoro di breve durata in luoghi isolati dai centri abitati, in grado di sfuggire ai controlli. Il documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sul fenomeno del «caporalato» in agricoltura condotta dalle Commissioni Riunite Lavoro e Agricoltura della Camera dei Deputati (Doc. XVII, n.9) sottolinea la gravità di un fenomeno parte integrante … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

