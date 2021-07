Tragedia a Capri | minibus precipita da un altezza di 6 metri | tra i feriti c’è un bimbo grave

(Di giovedì 22 luglio 2021). E’ in gravi condizioni un bambino che era bordo delto stamattina, intorno alle 11, a Marina Grande, a. Il piccolo ha subito fratture multiple ed è stato portato in elicottero all’ospedale Santobono di Napoli. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Il tema trasporto pubblico è piuttosto delicato per la città di. Si tratta di una delle problematiche più evidenti dell'Isola Azzurra, e chi ci ha soggiornato o ci vive lo sa meglio di chiunque altro. È proprio durante il periodo estivo che i disagi si ...Tempo di Lettura: 2 minuti Una vera e propriasi è consumata nell'Isola dinella tarda mattinata odierna quando un minibus che trasportava i turisti per la cittadina ha perso il controllo ed è finito rovinosamente su uno ...E' di una vittima - l'autista del minibus precipitato, di cui non sono ancora state rese note le generalita' - e di 28 feriti registrati al pronto ...La magra, magrissima consolazione, è che «sarebbe potuta essere una tragedia ben peggiore». È il racconto della titolare del ristorante e dello stabilimento ...