“The Ball” | un dialogo creativo tra moda e favole

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 22 luglio 2021) Life&People.it Mostra“The”: l’Holon Museum of Design, inaugura la sua nuova e ambiziosa esibizione multisensoriale dedicata allae agli abiti dao, come evasione dalla realtà. L’inaugurazione posticipata più volte non ha fatto altro che aumentare l’eccitazione per l’evento tanto atteso. Il Museo del Design di Holon, inaugurato nel 2010, si è rapidamente affermato come uno dei più interessanti sviluppi culturali in Medio Oriente; la sua “mission” si concentra sul fornire un ambiente arricchente e stimolante per i visitatori; per esplorare, in modo tattile e pratico, idee di design emozionanti e ...