Salernitana | Di Tacchio | «Salvezza? Già dimostrato che nulla è impossibile»

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il capitano dellaFrancesco Diha parlato del campionato di Serie A che sta per cominciare per i granata Francesco Di, centrocampista e capitano della, al sito ufficiale dei granata ha parlato del campionato di Serie A che la squadra affronterà a breve. MERCATO – «Abbiamo fiducia nella società, sappiamo che arriveranno giocatori di categoria perché ci apprestiamo ad affrontare un nuovo campionato con squadre importanti e calciatori di altissimo livello. Siamo fiduciosi e convinti che la società allestirà un’ottima squadra».– «Abbiamo già ...

Advertising

infoitsport : Salernitana, Di Tacchio: 'Fiducia nella società, la salvezza non è impossibile' - ottopagine : Salernitana, grinta Di Tacchio: «La serie A è un sogno, voglio dire la mia» #Salerno - granatissimi : Salernitana, grinta Di Tacchio: «La serie A è un sogno, voglio dire la mia» - Luca_Russo23 : Lista convocati #Salernitana: POR: Belec, De Matteis, Russo DIF: Aya, Bogdan, Galeotafiore, Gyomber, Sy, Veseli CEN… - ottopagine : Salernitana, Di Tacchio: «Serie A difficilissima, che bello sfidare CR7 e Ibra» #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Tacchio

Salerno . Tra il passato ed il presente c'è Francesco Dia fare da collante. Il capitano della, dopo aver conquistato la promozione in serie A con il cavalluccio marino sul petto, proseguirà la sua esperienza alla corte di Fabrizio ...TABELLINO:(3 - 5 - 2): Belec; Bogdan, Aya (17 st Galeotafiore), Veseli; Zortea (10 st Kalombo), Schiavone (1 st Cavion), Di(17 st Schiavone), Capezzi (10 st Sy), Jaroszynski (1 ...“Ho visto la palla arrivarmi dietro, ho provato questa acrobazia e l’ho vista dentro” “Dobbiamo subito andare a riconquistare palla e una volta riconquistata dobbiamo giocare quando abbiamo gli spazi ...Finisce 3-2, in gol Fazzi e Casella di Giuseppe Marzetti La Samb esce sconfitta a testa altissima nel primo test precampionato a Cascia. La Salernitana vince in rimonta 3-2, ma per i rossoblù sul camp ...