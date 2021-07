Sacchetti: 'Fare i Giochi è più importante di tutto, anche di un Europeo...' (Di giovedì 22 luglio 2021) Non c'è alcun intento polemico, nelle sue parole. Ma per Meo Sacchetti la partecipazione all'Olimpiade è qualcosa di unico, magico, che va al di sopra di tutto. 'L'Italia di calcio ha vinto l'Europeo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 luglio 2021) Non c'è alcun intento polemico, nelle sue parole. Ma per Meola partecipazione all'Olimpiade è qualcosa di unico, magico, che va al di sopra di. 'L'Italia di calcio ha vinto l'...

