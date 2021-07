Pil, Franco “Stime crescita +5% ma pesa l'incertezza per le varianti” (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le nostre prospettiva di crescita sono influenzate dall'andamento della pandemia, attualmente abbiamo una accelerazione e ci aspettiamo una crescita del 5%. L'incertezza è quella che le varianti possano cambiare le aspettative nella nostra economia e rallentare la nostra crescita”. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in audizione presso le Commissioni riunite Finanze sulle tematiche relative alla riforma fiscale.“Gli interventi in materia di imposizione personale sui redditi e il superamento dell'Irap, sono certamente tra quelli più ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le nostre prospettiva disono influenzate dall'andamento della pandemia, attualmente abbiamo una accelerazione e ci aspettiamo unadel 5%. L'è quella che lepossano cambiare le aspettative nella nostra economia e rallentare la nostra”. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele, in audizione presso le Commissioni riunite Finanze sulle tematiche relative alla riforma fiscale.“Gli interventi in materia di imposizione personale sui redditi e il superamento dell'Irap, sono certamente tra quelli più ...

