Panini e Asmodee pubblicano in Italia nuove storie dell’universo UBISOFT

Panini Comics e Asmodee Italia annunciano l'arrivo di due nuovi romanzi che andranno ad arricchire ed espandere il già ricco universo di Assassin's Creed e di Watch Dogs: Legion, tra i più apprezzati e riconosciuti videogiochi sviluppati da UBISOFT. I fan dei due titoli potranno dunque scoprire di più sulle varie storie tratte dal loro franchise preferito grazie all'imminente arrivo dei romanzi editi negli USA da Aconyte. Assassin's Creed: The Ming Storm Scritto dall'autore di best seller Yan Leisheng, Assassin's Creed: The Ming Storm sarà disponibile dal 18 novembre 2021 e racconterà la storia ...

