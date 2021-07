New World 'distrugge' le schede Nvidia GeForce RTX 3090? La risposta di Amazon (Di giovedì 22 luglio 2021) Ieri c'è stato il lancio della beta dell'MMO New World di Amazon e i primi report sul gameplay sono stati generalmente positivi. Considerevolmente meno positivo, tuttavia, è il numero crescente di post dei giocatori che affermano che New World è riuscito a "friggere" costose schede grafiche RTX 3090 - un problema che Amazon ha ora in qualche modo riconosciuto sul suo forum di supporto ufficiale. I report sono emersi per la prima volta nel sub-reddit dedicato dell'MMO. Molti utenti hanno confermato che questo è un problema diffuso e sono arrivate altre segnalazioni di malfunzionamenti ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 luglio 2021) Ieri c'è stato il lancio della beta dell'MMO Newdie i primi report sul gameplay sono stati generalmente positivi. Considerevolmente meno positivo, tuttavia, è il numero crescente di post dei giocatori che affermano che Newè riuscito a "friggere" costosegrafiche RTX- un problema cheha ora in qualche modo riconosciuto sul suo forum di supporto ufficiale. I report sono emersi per la prima volta nel sub-reddit dedicato dell'MMO. Molti utenti hanno confermato che questo è un problema diffuso e sono arrivate altre segnalazioni di malfunzionamenti ...

Advertising

Treccani : Questo è un bot che twitta le parole quando compaiono per la prima volta sul New York Times. Oggi è il turno di 'ca… - Multiplayerit : New World su PS5 o Xbox Series X? Versione console non in programma - infoitscienza : New World rompe le GeForce RTX 3090? Gli sviluppatori negano le accuse – Notizia – PCVideogiochi per PC e console |… - infoitscienza : New World rompe le GeForce RTX 3090? Gli sviluppatori negano le accuse – Notizia – PCVideogiochi per PC e console |… - tvsteve : Raffaella Carrà, Saucy Superstar of Italian TV, Dies at 78 - The New York Times -