M5S e Conte rilanciano i "giochi di spie". Ma vengono stoppati sul cyber (Di giovedì 22 luglio 2021) Il governo Draghi ha stoppato l'iniziativa targata Movimento cinque stelle per riportare indietro le lancette del dibattito sull'Agenzia di cybersicurezza nazionale (Acn) introdotta a giugno con un apposito decreto sponsorizzato fortemente dal prefetto Franco Gabrielli nella sua qualità di autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. L'esecutivo ha infatti stoppato l'emendamento presentato da deputati grillini, Luigi Iovino InsideOver.

