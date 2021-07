Lo scienziato rivela | “Ecco quando è sfuggito il virus dal laboratorio”

(Di giovedì 22 luglio 2021) Non è il solo Bill Gates ad essere stato preveggente sul corona. Nelle pagine di un libro del 2005 intitolato “Sars in China. Prelude to pandemic?” sono contenute diverse profezie. Ci aiuta a interpretarle il professor Mariano Bizzarri. Oncologo, docente di Patologia e, tra gli altri prestigiosi incarichi, direttore del Systems biology group lab dell’Università La Sapienza di Roma e segretario della Società mondiale di patologia clinica. Spulciando su internet si scopre che parla una decina di lingue, ha prodotto numerosi libri e articoli scientifici, e ha un H-index pari a 40. Per fare un raffronto: Burioni si attesta a 20, Pregliasco a 12, Remuzzi, che è un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : scienziato rivela

Nicola Porro

... termine coniato nel 1912 dallopolacco Casimir Funk per definire una sostanza che aveva ...regolare e cibi integrali Anche il microbiota si allena con noi La frontiera della ricerca...Poi, all'improvviso, Sandroad Alex che era stato lui, nel 2012, ad avere segnalato all'... L'eccellente reputazione che accompagnava Sandro Donati,dell'allenamento, noto in tutto il ...Non è il solo Bill Gates ad essere stato preveggente sul coronavirus. Nelle pagine di un libro del 2005 intitolato “Sars in China. Prelude to pandemic?” ...Non è il solo Bill Gates ad essere stato preveggente sul coronavirus. Nelle pagine di un libro del 2005 intitolato “Sars in China. Prelude to pandemic?” ...