Lemnis Gate | provata la beta del sorprendente sparatutto online – Provato – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 22 luglio 2021) Torniamo a provare, unoin prima persona strategicoche offre un gameplay davvero originale. Ormai l’offerta di giochiè decisamente contingentata e c’è davvero pochissimo spazio per delle nuove proposte. In particolare gli utenti sembrano essersi polarizzati su alcuni grossi titoli, lasciando agli altri degli spazi davvero angusti in cui muoversi. In un mercato del genere cosa si può proporre di nuovo, che attiri un po’ l’attenzione e che non puzzi di stantio già dal logo?, attualmente in fase ...

L'editore Frontier Foundry e lo sviluppatore Ratloop Games Canada hanno posticipato lo sparatutto in prima persona di strategia di combattimento a turnidalla data di uscita precedentemente prevista per il 3 agosto al 28 settembre. Sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, e PC tramite Steam , nonché ...Inizialmente previsto per il 3 agosto, il gioco FPS di strategia di combattimento a turniè stato rimandato al 28 settembre, come annunciato dallo sviluppatore Ratloop Games. In un post su Twitter, lo sviluppatore ha spiegato che con l'avvicinarsi del momento del lancio, 'è ...Torniamo a provare Lemnis Gate, uno sparatutto in prima persona strategico online che offre un gameplay davvero originale. Ormai l'offerta di giochi online è decisamente contingentata e c'è davvero ...Inizialmente previsto per il 3 agosto, il gioco FPS di strategia di combattimento a turni Lemnis Gate è stato rimandato al 28 settembre, come annunciato dallo sviluppatore Ratloop Games. In un post su ...