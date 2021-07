Il Principe Harry scriverà un memoir con i segreti sulla Casa Reale (Di venerdì 23 luglio 2021) Life&People.it Il Principe Harry d’Inghilterra si sta preparando per il suo debutto nelle librerie con un libro memoir che, non abbiamo dubbi a riguardo, farà molto discutere. Il duca di Sussex ha in programma la pubblicazione di un volume che racconterà la sua storia senza filtri. In base a quanto riportato da un comunicato stampa ufficiale, si tratterà di un “resoconto definitivo delle esperienze, avventure, perdite e lezioni di vita che hanno contribuito a plasmarlo”. Esperienze che, va detto, nel caso di Harry davvero non si contano. Il Principe, secondogenito della coppia Carlo e Diana, ha alle ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 23 luglio 2021) Life&People.it Ild’Inghilterra si sta preparando per il suo debutto nelle librerie con un libroche, non abbiamo dubbi a riguardo, farà molto discutere. Il duca di Sussex ha in programma la pubblicazione di un volume che racconterà la sua storia senza filtri. In base a quanto riportato da un comunicato stampa ufficiale, si tratterà di un “resoconto definitivo delle esperienze, avventure, perdite e lezioni di vita che hanno contribuito a plasmarlo”. Esperienze che, va detto, nel caso didavvero non si contano. Il, secondogenito della coppia Carlo e Diana, ha alle ...

