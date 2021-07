Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 certificati per la resistenza ai liquidi ma non alla polvereHDblog.it (Di giovedì 22 luglio 2021) Resistenti alle immersioni ad 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minutiRead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 22 luglio 2021) Resistenti alle immersioni ad 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minutiRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

PlanetR7_ : Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 certificati per la resistenza ai liquidi ma non alla polvere - HDblog : Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 certificati per la resistenza ai liquidi ma non alla polvere - andreastoolbox : Samsung conferma i nuovi pieghevoli: quando arrivano | Libero Tecnologia - GaetanoCalabr87 : RT @HDblog: Samsung Galaxy Unpacked, nuove anticipazioni su Buds 2 e Z Fold 3 - infoitscienza : Samsung Galaxy Z Fold 3 potrebbe costare davvero tanto, Z Flip 3 un po’ meno -