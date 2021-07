Estate 2021 e quei tormentoni nella classifica degli italiani. Una playlist sull'onda della... Marea (Di giovedì 22 luglio 2021) Inizia l’Estate, arrivano i tormentoni. playlist che includono tutte le hit "stagionali" del 2021, da ascoltare a ripetizione ovunque e in qualsiasi momento. Ci sono le uscite più fresche degli artisti... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 22 luglio 2021) Inizia l’, arrivano iche includono tutte le hit "stagionali" del, da ascoltare a ripetizione ovunque e in qualsiasi momento. Ci sono le uscite più frescheartisti...

Advertising

SkyTG24 : Covid, Crisanti: “Sconcertante vedere nuovo aumento dei casi in estate” - ilfoglio_it : Sondaggio #Piepoli per il Foglio: gli elettori di tutti i partiti (tranne Fratelli d'Italia) pensano che il green p… - Cosmopolitan_IT : Amiamo i capelli con ciocche viola di Danna Paola @dannapaola #DannaPaola - MarsilioMorena : RT @letteraturaenoi: Da lunedì La letteratura e noi si prende una pausa fino a fine agosto. Augurandovi buone vacanze, pubblichiamo i nostr… - messveneto : Udinesetate, agosto in città tra musica e teatro. Si parte con il concerto di Nek: Ricco il calendario dell’estate… -