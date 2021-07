Covid | la quarta ondata

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 22 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Martedì 43.690 casi in Spagna e 36.660 in Gran Bretagna: non facciamoci illusioni, laprima o poi arriverà anche qui da noi, speriamo solo che ci lasci in pace almeno per l’estate. Però chi ci governa deve essere coerente: ci hanno fatti vaccinare, ci hanno detto che chi si vaccina se anche prende tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il ...