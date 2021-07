Ciclismo | Davide Cassani | “13 salite in programma alle Olimpiadi | forse pioverà Sgambata di 50 km | poi il trasferimento”

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 luglio 2021) L’Italia spera di essere grande protagonista nella prova in linea maschile didi Tokyo 2021, insabato 24 luglio. La nostra Nazionale si presenta con grandi ambizioni e con cinque atleti in grado di esprimersi ai massimi livelli, con l’obiettivo di andare a caccia di una medaglia. Vincenzo Nibali vuole riscattarsi dopo la caduta patita a Rio 2016, Damiano Caruso è in ottima forma dopo il secondo posto ottenuto al Giro d’Italia, Gianni Moscon gradisce un percorso duro come quello nipponico, Giulio Ciccone si è espresso bene durante la Corsa Rosa, Alberto Bettiol è uomo da classiche di un ...