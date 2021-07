C’è stato un focolaio di Covid su una nave militare inglese, ma i vaccini non «fanno acqua da tutte le parti» (Di giovedì 22 luglio 2021) Il 22 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un articolo, pubblicato il 17 luglio 2021 da Il Paragone, sito di news del giornalista e senatore Gianluigi Paragone, e intitolato “focolaio a bordo di una portaerei inglese: 100 infetti, tutti vaccinati con doppia dose”. L’articolo racconta di un focolaio di Covid-19 a bordo della portaerei inglese HMS Queen Elizabeth, al momento impegnata in un tour mondiale, con circa 100 casi. L’articolo commenta la notizia come prova del fallimento dei vaccini contro la Covid-19: «Il test ... Leggi su facta.news (Di giovedì 22 luglio 2021) Il 22 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un articolo, pubblicato il 17 luglio 2021 da Il Paragone, sito di news del giornalista e senatore Gianluigi Paragone, e intitolato “a bordo di una portaerei: 100 infetti, tutti vaccinati con doppia dose”. L’articolo racconta di undi-19 a bordo della portaereiHMS Queen Elizabeth, al momento impegnata in un tour mondiale, con circa 100 casi. L’articolo commenta la notizia come prova del fallimento deicontro la-19: «Il test ...

