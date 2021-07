Capri, minibus esce di strada e precipita: morto autista, 28 feriti (Di giovedì 22 luglio 2021) Incidente a Capri. Un minibus con a bordo 15 persone è uscito di strada precipitando per una ventina di metri nella zona di Marina Grande. L'autista è morto, 28 i feriti giunti all'ospedale Capilupi. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) Incidente a. Uncon a bordo 15 persone è uscito dindo per una ventina di metri nella zona di Marina Grande. L', 28 igiunti all'ospedale Capilupi. ...

Advertising

TgrRaiCampania : In questa sequenza si vede la polvere sollevata dal minibus appena precipitato a #Capri alle spalle di un lido molt… - Agenzia_Ansa : FLASH | Minibus esce di strada a Capri, una decina di feriti. #ANSA - Agenzia_Ansa : Una persona è deceduta in seguito all'incidente del minibus precipitato a Capri. Secondo quanto accertato dalla Pol… - RaiNews : Minibus precipitato a Capri: l'autista ha avuto un infarto. 28 i feriti, due in gravissime condizioni ?… - Rf56jilg : Capri, incidente a Marina Grande: soccorsi i feriti, morto per un infarto l'autista del minibus uscito fuori strada… -