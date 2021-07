Cantiere in via Dall'Oro: i negozianti sono preoccupati (Di giovedì 22 luglio 2021) Commercianti preoccupati per il Cantiere che partirà lunedì in via Nino Dall'Oro . "La gestione di un Cantiere stradale comporta sempre inevitabili disagi di vario ordine e di ciò siamo tutti ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 luglio 2021) Commerciantiper ilche partirà lunedì in via Nino'Oro . "La gestione di unstradale comporta sempre inevitabili disagi di vario ordine e di ciò siamo tutti ...

Cantiere in via Dall'Oro: i negozianti sono preoccupati Commercianti preoccupati per il cantiere che partirà lunedì in via Nino Dall'Oro . "La gestione di un cantiere stradale comporta sempre inevitabili disagi di vario ordine e di ciò siamo tutti consapevoli, ma proprio per questo è ...

Marciapiedi, via al cantiere in via Barlaam. Affidati i lavori per Borgo dei Leoni

Carrosio: dopo anni riattivato il cantiere per l’allargamento della strada 160. “I lavori sono iniziati”. Il sindaco di Carrosio, Valerio Cassano, annunciato l’atteso via al cantiere lungo la strada 160, allestito per allargare la carreggiata appena fuori paese verso Voltaggio, f ...

