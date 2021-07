Calciomercato Lazio | non solo Callejon | nel mirino un altro ex Fiorentina

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 luglio 2021), Tare sarebbe allettato dalla possibilità di arrivare alla firma di unimportante ex viola Potrebbe esserci un colpo a sorpresa per quanto riguarda ildella: come riportato da.com infatti, nelle ultime ore, nonostante le voci insistenti su, il profilo che più si sarebbe avvicinato ai biancocelesti è quello di Frank Ribery. Il francese, che nell’ultima stagione ha collezionato 2 gol e 7 assist in 29 presenze, attualmente svincolato, vorrebbe rimanere in Italia e potrebbe essere un innesto ...