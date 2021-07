Allevamento choc a Trecastelli | serve un canile disponibile L' appello | ' I cuccioli sono sani | adottateli'

lilacnerine2 : RT @ilSalvagenteit: Il video choc di @AE_Italia nell’allevamento del prosciutto Dop - jd94NzrZWl89Vyy : RT @ilSalvagenteit: Il video choc di @AE_Italia nell’allevamento del prosciutto Dop - philosophylinks : RT @ilSalvagenteit: Il video choc di @AE_Italia nell’allevamento del prosciutto Dop - Valessiabi : RT @ilSalvagenteit: Il video choc di @AE_Italia nell’allevamento del prosciutto Dop - ulrichdebalbi : RT @ilSalvagenteit: Il video choc di @AE_Italia nell’allevamento del prosciutto Dop -

Ultime Notizie dalla rete : Allevamento choc

corriereadriatico.it

TRECASTELLI - L'assessore Saltamartini invita ad adottare i cani rinchiusi nell'di Trecastelli e intanto ha indetto una gara per trovare un canile disponibile a ospitare parte di essi. E' quanto emerso dalla riunione convocata urgentemente ieri pomeriggio dagli ......titolari dell'. Tutti sono stati denunciati a piede libero per uccisone e maltrattamento di animali e macellazione abusiva. APPROFONDIMENTI L'ORRORE Pecora uccisa e legataa un albero:...TRECASTELLI - L’assessore Saltamartini invita ad adottare i cani rinchiusi nell’allevamento di Trecastelli e intanto ha indetto una gara per trovare un canile disponibile a ...l'autista del bus sotto choc: "Non si è accorto di niente" Trecastelli: Brucellosi in allevamento cani, mercoledì le associazioni saranno ricevute dalla Regione Civitanova: Analisi ok, revocato il ...