Variante Delta, lo studio: “Johnson & Johnson meno efficace” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il vaccino anti Covid monodose Johnson &Johnson di Janssen potrebbe essere molto meno efficace contro la Variante Delta e Lambda del coronavirus Sars-CoV-2, rispetto al ceppo originario. A suggerirlo è un nuovo studio, rimbalzato sui media internazionali, secondo cui molti di coloro che hanno ricevuto questo prodotto-scudo potrebbero dover prendere in considerazione un booster, un richiamo eterologo, idealmente uno dei vaccini a mRna. Il lavoro, disponibile online ma non ancora pubblicato su una rivista scientifica e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il vaccino anti Covid monodosedi Janssen potrebbe essere moltocontro lae Lambda del coronavirus Sars-CoV-2, rispetto al ceppo originario. A suggerirlo è un nuovo, rimbalzato sui media internazionali, secondo cui molti di coloro che hanno ricevuto questo prodotto-scudo potrebbero dover prendere in considerazione un booster, un richiamo eterologo, idealmente uno dei vaccini a mRna. Il lavoro, disponibile online ma non ancora pubblicato su una rivista scientifica e ...

