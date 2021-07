Tokyo 2020, Dani Alves: “Che emozione la prima Olimpiade” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dani Alves ha praticamente vinto tutto ma, a 38 anni, scalpita per l’emozione della prima avventura a cinque cerchi. L’ex Barcellona e Juventus è stato convocato dal ct André Jardine come fuoriquota del Brasile e darà la caccia all’oro olimpico a Tokyo 2020 per confermare il titolo ‘casalingo’ di Rio 2016. La gioia, però, è quella di un esordiente. “La prima volta è sempre qualcosa di speciale, per me lo è ancora di più – le sue parole -. Di esperienze ne ho fatte tante ma mai avevo partecipato a un evento del genere, un qualcosa di gigantesco. ci ho provato due o tre ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021)ha praticamente vinto tutto ma, a 38 anni, scalpita per l’dellaavventura a cinque cerchi. L’ex Barcellona e Juventus è stato convocato dal ct André Jardine come fuoriquota del Brasile e darà la caccia all’oro olimpico aper confermare il titolo ‘casalingo’ di Rio 2016. La gioia, però, è quella di un esordiente. “Lavolta è sempre qualcosa di speciale, per me lo è ancora di più – le sue parole -. Di esperienze ne ho fatte tante ma mai avevo partecipato a un evento del genere, un qualcosa di gigantesco. ci ho provato due o tre ...

