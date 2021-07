Tennis | diramata l’entry list degli US Open 2021 | 9 azzurri in gara | c’è Matteo Berrettini

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ad una quarantina di giorni dall’inizio ufficiale del main draw, è stataquest’oggidel tabellone principale di singolare maschile per gli US. Fari puntati su Flushing Meadows da lunedì 30 agosto a domenica 12 settembre, con il grande favorito Novak Djokovic a caccia del Grande Slam stagionale (dopo essersi imposto nei primi tre Major dell’anno). Presenti anche gli altri “mostri sacri” Rafael Nadal e Roger Federer, entrambi alla ricerca del 21° titolo slam in carriera (come Djokovic d’altronde), oltre al detentore del titolo Dominic Thiem. Pattuglia azzurra ben nutrita, con ...

