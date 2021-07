Sony HT-A9 e HT-A7000 | i due nuovi sistemi home theatre di Sony

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Nella giornata del 20 luglioha presentato dueaudiocompatibili con Dolby Atmos. Sebbene entrambi siano stati progettati per offrire un suono immersivo e un’installazione semplice, i duesi presentano in maniera totalmente diversa tra di loro. IlHT-(ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 1300 euro) ha l’aspetto di una soundbar tradizionale con la presenza di un subwoofer wireless opzionale e di altoparlanti surround. L’HT-A9 (dal prezzo di circa 1800 euro) offre ...

Ultime Notizie dalla rete : Sony A7000

LaHT -(1300 euro) è una soundbar Dolby Atmos/DTS:X in configurazione 7.1.2 canali lunga 130 cm e alta 8 cm, con al suo interno due driver rivolti verso l'alto, due tweeter e cinque ...La soundbar HT -non è dotata di subwoofer. Invece,offre due opzioni di subwoofer - SA - SW5 e SA - SW3 - insieme a una coppia di altoparlanti satellite posteriori (SA - RS3S) come ...Sony ha annunciato sia la soundbar top di gamma HT-A7000, sia il sistema surround wireless HT-A9, entrambi disponibili a settembre Giornata ricca di novità ...Sony ha annunciato sia la soundbar top di gamma HT-A7000, sia il sistema surround wireless HT-A9, entrambi disponibili a settembre Giornata ricca di novità pe ...